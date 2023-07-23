Семь лет в колонии проведет иностранец после визита в Орел

Уроженец Таджикистана попался с поличным при попытке сбыта наркотиков.

Вступил в силу обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина, который успел провести в Орле всего несколько дней. Как следует из материалов уголовного дела, он при помощи электронного мессенджера вступил в преступную группировку. Подсудимого «приняли на работу» в качестве закладчика наркотических средств. Также в группировку входил неустановленный следствием организатор, диспетчер, который координировал действия преступников, и курьер. Иностранца направили в Орел.

В январе 2023 года подсудимый получил инструкцию и приказ от диспетчера. Ему было велено забрать из тайника оптовую партию — наркотических средств общей массой более 102 грамм, а затем на съемной квартире расфасовать ее. Далее по указанию диспетчера иностранец должен был помещать в тайники-закладки небольшие свертки с расфасованным на мелкие розничные партии наркотиком. Первое задание закладчику поступило буквально на следующий день после того, как он получил оптовую партию товара. Мужчина даже не подозревал, что за ним уже следят оперативники. Они заранее узнали об оптовом тайнике и видели, кто и когда забрал оттуда наркотик.

Иностранца, что называется, вели. После того, как он заложил несколько мелких партий с «зельем», его задержали. Он сразу начал давать признательные показания и даже заключил досудебное соглашение, давшее ему право на смягчение наказания. В результате приезжий из Таджикистана был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, и получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»