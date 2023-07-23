Тысячи орловцев потянулись в МФЦ за налоговыми услугами

В среднем ежемесячно МФЦ оказывают порядка 2000 таких услуг.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области обнародовало текущую статистику оказания услуг, которые предоставляются в офисах МФЦ. Напомним, что работа таких центров выстроена на принципах «единого окна». Сами офисы были открыты для удобства жителей региона, они помогают гражданам экономить время, которое раньше тратилось на походы по инстанциям.

По данным УФНС, всего в Орловской области в подразделениях МФЦ в первой половине 2023 года было оказано почти 13 тысяч государственных услуг налоговой службы. Иными словами, ежемесячно в среднем оказывается более 2000 таких услуг. При этом выстроилась и картина популярности услуг. Например, наиболее востребованной в МФЦ налоговой услугой в этом году оказалась подача деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе – всего таких деклараций через МФЦ было подано более 6000, они были затем перенаправлены в налоговые органы.

На втором месте в данном рейтинге оказался прием заявлений физических лиц о постановке на учет и выдаче ИНН – сотрудники МФЦ оказали свыше 3000 таких услуг. Востребовано у орловцев и бесплатное информирование, в том числе по вопросам выдачи справок об исполнении налогоплательщиками обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов. Таких услуг было оказано более 1,6 тысячи. Также свыше 700 услуг было оказано по вопросам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

«УФНС России по Орловской области напоминает, что получить услуги налоговой службы можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, — говорят в ведомстве. — На территории региона функционируют 27 отделений и 67 территориально-обособленных структурных отделений МФЦ. Жители Орловской области могут в МФЦ получить 25 государственных услуг ФНС России. Напоминаем, что эти и другие услуги можно получить независимо от места регистрации».

ИА «Орелград»