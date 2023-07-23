В Орле важного юриста арестовали за брань в адрес полиции

К ответственности привлекли директора юридического бюро.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, директор частного юридического бюро привлечен к административной ответственности. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

В судебном заседании он свою вину не признал, а затем еще и обжаловал постановление. Дело в том, что суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. В пресс-службе суда уточнили, что выбор наказания был основан на показаниях свидетелей происшествия, сотрудников полиции, исследовании собранных по делу доказательств. Правонарушение было совершено вечером 10 июля 2023 года.

По версии суда, юрист, находясь на Привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Орел, то есть в общественном месте, в присутствии граждан выражался грубой нецензурной бранью.

«Мужчина, являющийся свидетелем происходящего, сообщил сотрудникам полиции о противоправных действиях, — уточнили в пресс-службе суда. — Сотрудниками линейного отдела на станции Орел он был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела, где в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении».

Ранее региональное Управление МВД сообщало, что в Орловской области за пять месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дело было выявлено 11 702 административных правонарушения (без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства). Из них в 826 случаях административные материалы были оформлена по фактам мелкого хулиганства, то есть по указанной выше статье 20.1 КоАП РФ.

ИА «Орелград»