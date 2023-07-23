Верховский Дом культуры оказался небезопасным

Прокуратура потребовала обезопасить его до конца текущего года.

Вступило в силу решение по гражданскому делу, которое рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Иск подал местный прокурор, ответчиком выступило руководство муниципального бюджетного учреждения «Верховский Дом культуры», а в качестве третьего лица к участию в процессе была привлечена администрация райцентра Верховье. Прокурор действовал в интересах неопределенного круга лиц и просил суд о понуждении ответчика к совершению определенных действий, а именно: в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу актуализировать паспорт безопасности объекта культуры.

Ранее прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры Орловской области была проведена проверка исполнения в сфере антитеррористического законодательства. При проведении проверки в МБУ «Верховский ДК» было установлено, что данное учреждение имеет третью категорию опасности объекта. Она была установлена паспортом безопасности, утвержденным в 2018 году. Согласно паспорту, в случае террористического акта в Доме культуры количество пострадавших может составить до 500 человек.

Требования к антитеррористической защищенности объектов культуры были утверждены постановлением правительства страны еще в 2017 году. Среди прочего документ регламентирует вопросы инженерно-технической укрепленности объектов и их территорий, категорирования, контроля за выполнением требований и разработки паспортов безопасности. За всем этим обязано следить руководство объектов. Паспорт безопасности составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии, утверждается руководителем организации. Кроме того, он согласовывается, в том числе при его актуализации, с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.

Актуализация паспорта должна проводиться не реже одного раза в три года. Однако в данном случае паспорт безопасности ДК не актуализировался уже пять лет. «Осуществление объектом культуры своей деятельности без согласованного, актуализированного паспорта безопасности, нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц, посещающих учреждение, в том числе несовершеннолетних», — указала в иске прокуратура. Суд согласился с таким доводом и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Руководству ДК дали четыре месяца на то, чтобы актуализировать паспорт безопасности объекта культуры.

ИА «Орелград»