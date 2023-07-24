Кандидат от облсовета «не прошёл» в Почётные граждане Орла

Об этом рассказал Михаил Вдовин.

По словам первого заместителя председателя регионального парламента, «за бортом» списка остался Евгений Климов. «Он уроженец Орловской области, военный. Прошёл несколько войн, имеет несколько наград, в том числе орден «Красной звезды» и орден «Мужества». Они вместе с сыном сейчас фактически живут в зоне СВО», — рассказал Вдовин «Орёлтаймс».

Как уточнил первый заместитель спикера, облсовет официально выдвинул эту кандидатуру на получение звания Почётного гражданина Орла. Однако специальная городская комиссия, чьё заседание состоялось на минувшей неделе, отклонила такой вариант.

В итоге новыми Почётными гражданами предложили признать сенатора Владимира Круглого и председателя Совета директоров АО «Орёлтекмаш» Георгия Золотарёва, а в Книгу почёта внести ещё два имени – издателя и литератора Александра Лысенко и гендиректора ООО «Орловский бумажный комбинат» Виктора Перелыгина. Окончательное решение на ближайшей сессии примет городской Совет народных депутатов.

«Это вызвало большое недоумение. Чем комиссия руководствовалась? Почему он не достоин, а другие достойны? Могу предположить, что это решалось в кабинетах. Сам нахожусь в отпуске, поэтому, когда прочитал новость о кандидатах на звание, настроение пропало. Все кандидаты достойны», — прокомментировал это решение Вдовин.

ИА «Орелград»