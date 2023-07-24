Орловские силовики отработали борьбу с ДРГ

В регионе прошли специальные учения.

Мероприятие провели силами оперативного штаба Орловской области. Учения отрабатывали сценарий пресечения деятельности диверсионно-разведывательной группы на территории нашего региона, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Согласно сценарию мероприятия, условные террористы планировали совершение террористических актов на объектах транспортной и топливно-энергетической инфраструктур. Ответная контртеррористическая операция проводилась в двух муниципальных образованиях. В результате деятельность условной ДРГ была пресечена.

В мероприятии приняли участие представители региональных Управлений ФСБ и МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, Росгвардии, Федеральной Службы Судебных Приставов, ФСО, Линейного отдела МВД России на станции Орёл, а также Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»