Под Орлом случилось ДТП с тремя отечественными машинами

24.7.2023 | 10:33 Новости, Происшествия

Один человек госпитализирован.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла накануне в 19 часов 35 минут в Шаблыкинском районе. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 36-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по трассе «Шаблыкино – Сомово — Рядовичи». Примерно на пятом километре дороги он попытался развернуться «задним ходом».

Однако именно в этот момент за ним, в попутном направлении, двигалась «Нива Шевролет», которой управлял 52-летний водитель. Он попытался уйти от столкновения, но в итоге, избежав «поцелуя» с «Ладой», врезался в легковой УАЗик, стоявший на обочине. В результате ДТП водитель «Нивы» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП, в том числе 5 ДТП с пострадавшими. Телесные повреждения разной степени тяжести получили семь человек.

ИА «Орелград»

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