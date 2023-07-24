Под Орлом случилось ДТП с тремя отечественными машинами

Один человек госпитализирован.

Авария произошла накануне в 19 часов 35 минут в Шаблыкинском районе. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 36-летний мужчина ехал на «Ладе Ларгус» по трассе «Шаблыкино – Сомово — Рядовичи». Примерно на пятом километре дороги он попытался развернуться «задним ходом».

Однако именно в этот момент за ним, в попутном направлении, двигалась «Нива Шевролет», которой управлял 52-летний водитель. Он попытался уйти от столкновения, но в итоге, избежав «поцелуя» с «Ладой», врезался в легковой УАЗик, стоявший на обочине. В результате ДТП водитель «Нивы» получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП, в том числе 5 ДТП с пострадавшими. Телесные повреждения разной степени тяжести получили семь человек.

ИА «Орелград»