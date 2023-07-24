В главной школе орловского райцентра отремонтируют столовую

24.7.2023 | 16:24 Закон и порядок, Новости, Образование

Этого добилась прокуратура.

Фото: Администрация города Ливны (иллюстративное)

Речь идёт о Глазуновской средней общеобразовательной школе. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что помещения пищеблока не в полной мере отвечают требованиям федерального закона об образовании.

«На потолке имеются следы протекания, также обнаружены повреждения вздутия и разрушения потолочного покрытия, помещение нуждается в ремонте», — сообщили об увиденном в прокуратуре Орловской области.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с административным иском. Прокуратура решила обязать районную администрацию выделить необходимые средства, а руководство школы – провести ремонтные работы. Причём – до начала учебного года.

Суд удовлетворил требования. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»

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