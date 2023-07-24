В Орловской области растёт заболеваемость корью

Об этом сообщил главный санитарный врач.

Глава Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев озвучил информацию на сегодняшнем оперативном совещании областного правительства. По последним доступным данным (на 18-е июля) в регионе зарегистрировано 12 случаев кори — в пяти муниципальных образованиях.

«Мы рассматриваем высокие риски распространения заболеваемости корью, потому что у нас большое количество контактов под наблюдением. Кроме этого, у нас более сорока человек находятся под наблюдением, которые приезжают к нам в качестве контактных из других регионов», — цитируют Румянцева «Орловские новости».

Также глава орловского Роспотребнадзора заявил, что региону потребуется дополнительная закупка вакцины от данного заболевания. Кроме того, тревогу у специалистов вызывает и динамика заболевания коклюшем.

ИА «Орелград»