В Орловской области растёт заболеваемость корью

24.7.2023 | 12:20 Медицина, Новости

Об этом сообщил главный санитарный врач.

Фото: ИА «Орелград»

Глава Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев озвучил информацию на сегодняшнем оперативном совещании областного правительства. По последним доступным данным (на 18-е июля) в регионе зарегистрировано 12 случаев кори — в пяти муниципальных образованиях.

«Мы рассматриваем высокие риски распространения заболеваемости корью, потому что у нас большое количество контактов под наблюдением. Кроме этого, у нас более сорока человек находятся под наблюдением, которые приезжают к нам в качестве контактных из других регионов», — цитируют Румянцева «Орловские новости».

Также глава орловского Роспотребнадзора заявил, что региону потребуется дополнительная закупка вакцины от данного заболевания. Кроме того, тревогу у специалистов вызывает и динамика заболевания коклюшем.

ИА «Орелград»

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