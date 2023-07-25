Иномарка и мотоцикл не поделили дорогу под Орлом

25.7.2023 | 12:28 Новости, Происшествия

Один из водителей «приземлился» в больнице.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Авария произошла накануне в 21:45 в Ливнах на улице Октябрьской у дома №11. Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, за рулём автомобиля «Ауди 100» сидел 20-летний парень. Мотоциклом «БМВ Ф800ГТ» управлял 33-летний мужчина.

Иномарка попыталась повернуть налево. В этот же момент мотоциклист, который двигался в попутном направлении, решил совершить «манёвр обгона». Итогом стало столкновение.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован. Уточняется, что у него не оказалось водительских прав на транспортные средства данной конкретной категории.

Ранее стало известно, что рядом с Верховьем водитель легкового «Фольксвагена» погиб после столкновения с КАМАЗом.

ИА «Орелград»

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