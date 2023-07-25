Орел получит 303 миллиона рублей на дороги

Средства областной столице будут выделены в рамках бюджетного кредита.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловская область получила из федерального бюджета кредит в размере чуть менее миллиарда рублей, предназначенный для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. Из них около 419 миллионов рублей было решено выделить муниципальным образованиям. Самый большой куш получит областная столица – объем запланированных для Орла субсидий составляет 303,5 миллиона рублей. Из них 300 миллионов – это средства федерального бюджета, поступившие в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Еще чуть более 3 миллионов рублей в порядке софинансирования добавит из своей казны Орловская область. Кстати, средства уже распределены по объектам, соответствующее постановление издал глава региона Андрей Клычков. Так, за счет средств бюджетного кредита и средств областного бюджета в Орле будет проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги по улице Городской – проезжей части и прилегающей территории. Непосредственно на данный объект власти готовы потратить 66,3 миллиона рублей. Этих денег должно хватить на приведение в порядок 1,4 километра дороги.

Также на средства бюджетного кредита должен быть произведен ремонт улично-дорожной сети города Орла, а именно на улице Бурова. Здесь на участок протяженностью 1,45 километра будет потрачено 87,48 миллиона казенных рублей. Кроме того, капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Михалицына обойдется казне в 101,04 миллиона рублей. На средства бюджетного кредита в данном случае власти собираются привести в нормативное состояние участок протяженностью 1,64 километра.

ИА «Орелград»