Орловец погиб в ДТП с КАМАЗом

25.7.2023 | 10:59 Новости, Происшествия

Авария произошла рядом с райцентром Верховье.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, всё произошло накануне в 10:45 на межмуниципальной трассе «Ливны — Русский Брод — Верховье». ДТП случилось примерно на 53 километре.

58-летний мужчина на легковом «Фольксвагене Поло» ехал в сторону Верховья. Он позволил себе совершить выезд на встречную полосу движения. В этот момент по ней двигался КАМАЗ. За рулём грузовика сидел практически сверстник — 57-летний водитель.

Результат столкновения оказался фатальным. Водитель «Фольксвагена» скончался на месте ещё до приезда «Скорой помощи».

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, три из них с пострадавшими. Один человек погиб, двое получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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