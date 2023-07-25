Орловским футболистам-хулиганам не смягчили наказание

25.7.2023 | 13:12 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Облсуд оставил приговор в силе.

Фото: ИА «Орелград»

Первоначально дело рассматривал Железнодорожный районный суд Орла. Инцидент произошёл в ноябре 2021 года. Как установило следствие, всё началось с того, что двое мужчин распивали спиртные напитки на футбольной площадке, расположенной у многоквартирного дома по Покровской, 28.

В процессе распития орловцы решили поиграть в футбол с двумя несовершеннолетними. Затем один из мужчин достал из кармана складной нож, раскрыл его и продемонстрировал детям. При этом он угрожал насилием одному из несовершеннолетних.

Дети испугались и покинули территорию спортивной площадки, чтобы позвать на помощь. Они обратились к взрослым мужчине и женщине, которые случайно оказались рядом. Те сделали замечание хулиганам. В ответ на это нетрезвые «футболисты» применили физическую силу.

Мужчин осудили по статье «хулиганство» на два и три года принудительных работ (с удержанием 10% заработанных средств в доход государства). Защита попыталась обжаловать такой исход дела. Однако облсуд не нашёл смягчающих обстоятельств и полностью подтвердил приговор.

Судебное решение вступило в силу, сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орелград»

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