Почти 1500 простых орловцев стали банкротами

В Орловской области подсчитали налогоплательщиков в стадии банкротства.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области, по состоянию на 1 июля 2023 года в регионе в процедурах банкротства находилось 1593 должника. Из них 1494 – это физические лица, то есть простые граждане, и индивидуальные предприниматели. Их общая сумма задолженности по платежам, администрируемым налоговой службой, на отчетную дату составила около 75 миллионов рублей.

Кроме того, в региональном списке банкротов насчитывается 99 организаций с совокупной задолженностью «перед налоговой службой» в размере без малого 1,1 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный размер платежей, которые банкроты задолжали по линии налоговой службы, по итогам первой половины текущего года составил порядка 1,2 миллиарда рублей. Напомним, что банкротные дела рассматривает областной арбитражный суд, и не каждый, кто до него доходит, становится банкротом.

«Уполномоченным органом в арбитражный суд направлено 30 заявлений о признании должников несостоятельными на общую сумму 217 миллионов рублей, — такую текущую статистику озвучили в региональном Управлении ФНС России. — Общие поступления в течение 2023 года от предприятий и граждан, находящихся в процедурах банкротства и в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, составили 130 миллионов рублей».

Напомним, что несвоевременное исполнение налоговых обязательств также может привести к начислению пени. Для удобства налогоплательщиков в последние годы было разработано несколько удобных ведомственных сервисов. Например, заплатить налоги в режиме онлайн можно через «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» или «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». Кроме того, имеется сервис «Уплата налогов и пошлин».

«Сервис «Уплата налогов и пошлин» содержит разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и позволяет формировать платежные документы и оплачивать налоги, сборы, пошлины в режиме онлайн через банки-партнеры ФНС России за себя или третье лицо, — уточнили в областной налоговой службе. — Кроме того, сервис имеет подраздел «Жизненные ситуации», с помощью которого можно произвести уплату фиксированных страховых взносов с уменьшением УСН и суммы патента за 2023 год на сумму фиксированных страховых взносов, а также уплату авансов вместо подачи уведомления».

ИА «Орелград»