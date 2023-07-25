Под Орлом пенсионерка украла из магазина терминал

25.7.2023 | 19:01 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Женщина так и не смогла толком объяснить, зачем ей потребовался электронный прибор.

Фото: ИА «Орелград»

Вступил в силу обвинительный приговор мирового суда, вынесенный в отношении жительницы Мценска. На скамье подсудимых оказалась пенсионерка, которую обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимая свою вину признала полностью, с обвинением согласилась и сама ходатайствовала о постановке приговора без проведения судебного разбирательства.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в январе 2023 года при довольно странных обстоятельствах. Около 15 часов дня пенсионерка зашла в торговый зал магазина самообслуживания сети «Пятерочка». Убедившись в том, что за ее действиями никто не наблюдает, она взяла с полки витринного стеллажа переносной терминал сбора данных «Seuic A6L-S5WI 2D ТC5» стоимостью 15 342 рублей. Его женщина положила в принесенную с собой хозяйственную сумку, после чего покинула магазин.

В судебном заседании пенсионерка раскаялась в содеянном, хотя толком так и не смогла объяснить, зачем ей понадобилось красть терминал. При изучении данных о личности подсудимой было установлено, что она не состоит на учете у врача-психиатра и врача-нарколога, а по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Суд решил, что добиться исправления в данном случае возможно без реального лишения свободы. Женщину в результате наказали уголовным штрафом в размере 8000 рублей. Кстати, разоблачить ее помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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