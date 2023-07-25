Пострадавший в ДТП орловец отсудил крупную компенсацию

Суд обязал виновника происшествия выплатить истцу 800 тысяч рублей.

Решение по гражданскому делу вынес Орловский районный суд. Местный житель подал иск к виновнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе «Орел-Новосиль-Ефремов». Там столкнулись два автомобиля. За рулем оного из них находился истец. Вторым транспортным средством ответчик не управлял, но оно принадлежит ему. Виновником аварии стал наемный водитель. Однако иск был подан к собственнику транспортного средства.

Истец получил крайне тяжелые травмы, которые сделали его инвалидом. Он прошел курс комплексного консервативного лечения, перенес целый ряд операций. Непрерывное нахождение истца на больничных листах составило почти год. С момента ДТП и по настоящее время мужчина передвигается на костылях. В настоящий момент он состоит на диспансерном учете у травматолога. На протяжении длительного времени вынужден принимать обезболивающие препараты, так как испытывает сильнейшие боли, ощущает трудности со сном в ночное время. В результате полученных повреждений, как заявил в суде истец, он не может в полной мере вести привычный образ жизни.

Кроме того, ему пришлось уйти с работы, так как его официально признали полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. Никакой материальной помощи и компенсации морального вреда виновник ДТП ему не выплачивал, заявил также истец. В суде он просил взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 3 миллиона рублей, расходы на лечение в размере около 140 тысяч рублей, а также затраты на юридические услуги.

Суд удовлетворил исковые требования частично. В пользу истца взыскана компенсация морального вреда, за вред, причиненный здоровью, в размере 800 тысяч рублей, а также расходы на юридические услуги. В удовлетворении остальной части иска было отказано. Впрочем, в настоящий момент решение обжалуется в апелляционной инстанции, так как ответчик не только посчитал требования истца завышенными, но и настаивал на том, что отвечать должен не он, а водитель, находившийся за рулем и устроивший аварию.

ИА «Орелград»