В Орле назвали победителей конкурса «Спасибо скажем докторам»

Их определили по отзывам пациентов.

Конкурс проводился страховой компанией «СОГАЗ-Мед» среди орловских врачей, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Отзывы собирали специально – как «онлайн», на сайте организации, так и «оффлайн», в пунктах выдачи полисов.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, всего поступило около 1200 положительных отзывов. В конкурсе приняли участие более 40 медицинских организаций и более 270 врачей.

Победителями стали:

Терапевты — Елена Лаврова (Поликлиника №1 Орла), Наталья Воробьёва (Малоархангельская ЦРБ), Елена Петрова (Нарышкинская ЦРБ),

Педиатры — Елизавета Васильева (больница имени Боткина), Александр Поздняков (Мценская ЦРБ), Елена Костина (Малоархангельская ЦРБ),

узкие специалисты — Елена Найдёнова (невролог областной клинической больницы), Тимур Мусатаев (хирург Новодеревеньковской ЦРБ), Елена Бежина (рентгенолог центра «МРТ-Эксперт»).

Лучший отзыв получила детский онколог НКМЦ имени Круглой Ольга Петрова. В специальной номинации «Мастер красивых улыбок» победил главный врач Детской стоматологической поликлиники Александр Шляхов.

ИА «Орелград»