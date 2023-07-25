В Орле назвали победителей конкурса «Спасибо скажем докторам»

25.7.2023 | 12:20 Медицина, Новости

Их определили по отзывам пациентов.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Конкурс проводился страховой компанией «СОГАЗ-Мед» среди орловских врачей, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Отзывы собирали специально – как «онлайн», на сайте организации, так и «оффлайн», в пунктах выдачи полисов.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, всего поступило около 1200 положительных отзывов. В конкурсе приняли участие более 40 медицинских организаций и более 270 врачей.

Победителями стали:

  • Терапевты — Елена Лаврова (Поликлиника №1 Орла), Наталья Воробьёва (Малоархангельская ЦРБ), Елена Петрова (Нарышкинская ЦРБ),
  • Педиатры — Елизавета Васильева (больница имени Боткина), Александр Поздняков (Мценская ЦРБ), Елена Костина (Малоархангельская ЦРБ),
  • узкие специалисты — Елена Найдёнова (невролог областной клинической больницы), Тимур Мусатаев (хирург Новодеревеньковской ЦРБ), Елена Бежина (рентгенолог центра «МРТ-Эксперт»).

Лучший отзыв получила детский онколог НКМЦ имени Круглой Ольга Петрова. В специальной номинации «Мастер красивых улыбок» победил главный врач Детской стоматологической поликлиники Александр Шляхов.

ИА «Орелград»

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