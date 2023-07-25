В Орле появились новые Населённые пункты воинской доблести

Их список утвердил губернатор.

Это посёлок городского типа Глазуновка, деревни Первый Воин (Мценского района) и Соборовка (Троснянского района), а также село Борилово (Болховского района). Звания присвоены с формулировкой «за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Соответствующие указы, подписанные Клычковым, размещены на официальном портале Орловской области. Ранее список из четырёх названий утвердили на сессии облсовета. Именно региональный парламент и принимал фактическое решение.

На данный момент в нашей области насчитывается 15 Населённых пунктов воинской доблести.

ИА «Орелград»