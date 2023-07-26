«Дормаш» продолжит свое банкротство

Суд не нашел оснований для завершения процедуры конкурсного производства.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз за последние годы рассмотрел в судебном заседании дело о банкротстве закрытого акционерного общества «Дормаш». Напомним, еще относительно недавно это было одно из ведущих промышленных предприятий региона, выпускавшее широкий ассортимент тяжелой дорожной техники. Популярностью она пользовалась даже за рубежом, однако мощный завод каким-то образом всего за пару лет пришел к финансовому краху.

В указанном судебном заседании конкурсный управляющий закрытого акционерного общества «Дормаш» представил отчет о ходе конкурсного производства и обратился в арбитраж с ходатайством о продлении этой процедуры еще на три месяца. Ходатайство было мотивировано тем обстоятельством, что еще не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства.

Напомним, что с заявлением в суд о признании «Дормаша» банкротом обратилось общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт». Определением арбитражного суда Орловской области от 11 ноября 2015 года заявление кредитора было принято к производству, возбуждено производство по делу. Затем была проведена проверка обоснованности требований кредитора к должнику. В конце июля 2016 года в отношении ЗАО «Дормаш» была введена процедура наблюдения, а 15 марта 2017 года завод был признан несостоятельным. Тогда в отношении него и было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

«Устанавливая шестимесячный срок заключительной стадии процесса банкротства, законодатель исходил из того, что он является достаточным для достижения целей конкурсного процесса и реализации в полной мере необходимых для данной процедуры мероприятий: принятия мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, предъявления исков о признании недействительными сделок, совершенных должником, исполнения судебных актов по указанным искам, проведения инвентаризации и оценки имущества предприятия-банкрота, продажи имущества должника, осуществления расчетов с кредиторами», — на такую норму опирался арбитраж.

Однако шестимесячного срока тут не хватило, и он неоднократно продлевался. В данном случае судом было установлено (и материалами дела подтверждено), что на момент рассмотрения ходатайства не все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве, были завершены. В частности, еще не закончено рассмотрение обособленных споров в рамках дела о банкротстве должника (жалобы кредитора, заявления об установлении суммы процентов по вознаграждению конкурсного управляющего). Кроме того, до настоящего времени не проведены расчеты с кредиторами. В связи с этим срок конкурсного производства в отношении закрытого акционерного общества «Дормаш» продлен до 18 октября 2023 года.

ИА «Орелград»