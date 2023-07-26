Дорогу к «Светлой жизни» отсыпали асфальтогранулятом

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

«Отсыпана асфальтогранулятом дорога к озеру Светлая жизнь. Теперь подъезд к пляжу — не проблема», — заявил он в социальных сетях.

Также Парахин подтвердил, что в близком будущем объект ждёт более серьёзное обновление: «В следующем году зайдём с капитальным ремонтом: Объединённый муниципальный заказчик уже разрабатывает проект, предусматривающий освещение, ограждение и тротуары, контейнерную площадку».

Напомним, что ранее мэр обещал выполнить ямочный ремонт дороги, соединяющей подъезд к озеру с трассой «Крым», до конца июня.

Также мэр поделился другими новостями из Заводского района. Он рассказал, что в школе на улице Зеленина завершаются работы на четвёртом этаже здания и заканчивается благоустройство прилегающей территории. На Комсомольской улице, где «делают» большой отрезок между пересечениями с Карачевским и Кромским шоссе, почти уложен верхний слой асфальта, обустраиваются велодорожки и тротуары.

ИА «Орелград»