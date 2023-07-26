Мэрии Орла предписали прекратить бездействие

Управление ФАС выдало чиновникам официальное предупреждение.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области выдало официальное предупреждение о прекращении бездействия управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла (УМИЗ). По мнению антимонопольщиков, это бездействие выразилось в неосуществлении действий по демонтажу рекламных конструкций, установленных при отсутствии разрешения на их установку и эксплуатацию.

Речь идет о рекламных конструкциях на улицах Васильевской и Комсомольской в Орле. В ходе уже проведенного анализа сотрудниками УФАС там были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные частью 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно ей, органам местного самоуправления запрещается осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

Кроме того, согласно части 10 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускаются. Если такой факт выявляется, незаконная конструкция подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. В Орле демонтаж рекламных конструкций на территории города относится к полномочиям УМИЗ.

Управлением ФАС установлено, что разрешения на установку и эксплуатацию светодиодных экранов на указанных улицах отсутствуют. Еще в 2021 году департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области было выдано предписание о демонтаже владельцам спорных рекламных конструкций, а копии были направлены в администрацию города Орла. Однако до настоящего времени они не демонтированы.

«Рынок наружной рекламы является конкурентным, следовательно, при наличии вышеописанного бездействия управления муниципального имущества и землепользования хозяйствующие субъекты, неправомерно эксплуатирующие рекламные конструкции, получают конкурентное преимущество перед иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими распространение наружной рекламы на законных основаниях», — говорится в документах УФАС. В результате чиновникам УМИЗ было выдано предупреждение «о необходимости прекращения вышеописанного бездействия путем осуществления действий, направленных на демонтаж данных рекламных конструкций в соответствии с Законом «О рекламе» в срок до 2 октября 2023 года».

ИА «Орелград»