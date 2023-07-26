Орловская прокуратура подвела итоги за полгода

Состоялось заседание коллегии.

Как сообщили в ведомстве, с января по июнь включительно в Орловской области надзорный орган выявил около 40 тысяч нарушений закона. Около 10 тысяч человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 188 уголовных дел. 18 из них – в связи с противоправными действиями, допущенными при расходовании бюджетных средств.

Около 1100 нарушений закона выявлено и пресечено в связи защитой прав предпринимателей. Общую задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед бизнесом удалось снизить на 286,1 миллион рублей.

Также продолжается работа в сфере защиты обманутых дольщиков жилья. В текущем году, благодаря вмешательству органов прокуратуры, 46 граждан получили компенсационные выплаты на сумму 103,8 миллиона рублей.

В сфере трудового законодательства выявлено 1145 нарушений. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 345 должностных лиц. Около 200 работников получили зарплату, которую задолжали им работодатели (на общую сумму около 8,3 миллионов рублей).

ИА «Орелград»