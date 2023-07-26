В Ливнах сразу 82 многодетные семьи получили землю

Участки под строительство были предоставлены им в собственность бесплатно.

Как сообщили в администрации города Ливны, в стенах мэрия состоялась процедура жеребьевки, в ходе которой распределялись земельные участки среди многодетных семей. В ней приняли участие 82 семьи, причем этим число претендентов не ограничивается. Все те, кто не смог принять участие в жеребьевке, смогут поучаствовать в аналогичной процедуре в следующий раз. Власти обещают, что они заранее будут уведомлены о дате и времени проведения процедуры сотрудниками управления муниципального имущества администрации.

«Для предоставления земельных участков, в том числе многодетным семьям, сформирован новый земельный массив в районе кафе «Казачий стан», — пояснили в администрации города Ливны. — Здесь сформировано 153 земельных участка под индивидуальное жилищное строительство. Планируется работа по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры этого микрорайона». Уже определено на территории семь новых улиц и два переулка. Доминантная улица носит имя генерал-майора Захарченко, две улицы носят имена известных ливенцев – Олега Скуридина и Олега Якубсона.

В мэрии напомнили, что право на бесплатное предоставление земли под строительство многодетным семьям гарантировано законом. Причем в Орловской области с 2015 года действует и собственный закон «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков». Кроме того, правительством региона утвержден «Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям».

Ливны – один из тех немногих городов Орловщины, где данная проблема постепенно решается. По информации местной мэрии, за время реализации закона с 2014 года по май 2022 года 99 многодетных семей Ливен уже получили земельные участки в долевую собственность.

ИА «Орелград»