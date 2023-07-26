В Орле в больницу Боткина поступило новое оборудование

Усилена материальная база отделения паллиативной помощи.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, здесь появилась противопролежневая система, оборудованная надувным наматрасником и регулируемым давлением. Также среди нового оборудования есть стандартная кровать, оснащённая электроприводом. Кроме того, для отделения купили лицевые маски, предназначенные для аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях.

До конца текущего года ожидаются поставки другой новой техники — аппарата искусственной вентиляции легких, концентратора кислорода, «откашливателя» (инсуффлятора-аспиратора), а также передвижной системы подъема и перемещения пациента.

Всё оборудование специалисты паллиативного отделения выдают родственникам своих пациентов во временное пользование. Сейчас под их наблюдением находится около 200 человек. Помощь оказывается как в амбулаторных условиях, так и прямо на дому.

ИА «Орелград»