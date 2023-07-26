В орловском храме начали учить рисованию

Бесплатные уроки для взрослых начал давать главный храм города Орла.

В Орле стартовал курс бесплатных уроков рисования для взрослых. Он организован в воскресной школе Ахтырского кафедрального собора. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии Русской Православной Церкви. На уроки приглашаются все желающие, причем организаторы говорят о возможности научиться красиво рисовать даже «с нуля». То есть успехи обещаны и тем, кто рисовать особо не умеет.

«Идея проводить такие занятия родилась у участников приходского народного хора, который работает в Ахтырском соборе уже год, — уточнили в митрополии. — Инициативу благословил настоятель кафедрального собора иерей Димитрий Никулин. Уже прошло несколько уроков рисования. Пока их посещают 10 учащихся. Занятия проходят под руководством выпускницы худграфа Уральского пединститута, опытного педагога Марианны Загайновой».

В самом же соборе говорят, что занятия проводятся два раза в неделю, причем один из уроков обязательно представляет собой пленэр, то есть ученики рисуют на свежем воздухе. Кроме того, ученикам дают занятия на дом — курс предусматривает немало самостоятельной работы. С педагогом обучающиеся могут общаться и в онлайн-чате, где они могут задавать вопросы во внеурочное время. «На уроках научат не только рисовать, отмечают в митрополии. — Взрослые получат здесь полезные знания по истории и теории искусства, а также поговорят о Боге».

ИА «Орелград»