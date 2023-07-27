Лимиты на отстрел барсука ввел губернатор

Квоты для охотников установлены на предстоящий год.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об утверждении лимита и установлении квот добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года. Документ принят в соответствии с Федеральными законами «О животном мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Кроме того, областные власти опирались на письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 июля 2023 года «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов». Квоты вводятся для всей территории Орловской области, за исключением территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье».

В частности, квота на добычу лося в охотничьих угодьях Орловской области на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года составит 6,1 процента от общей численности этих животных. Согласно приведенным данным лосей в регионе насчитывается 1623 особи, таким образом, лимит добычи установлен в количестве 99 особей. Благородного оленя в охотничьих угодьях Орловской области насчитывается 374 особи, добыть разрешено 15 из них. Квота добычи европейской косули составит 1035 особей. Всего таких животных в регионе обитает 9617.

Также Клычков установил лимит добычи барсука – из 861 такого животного добыть охотникам разрешат 74. Кстати, на предстоящий год лимиты добычи каждого из указанных видов охотничьих ресурсов превышают прошлогодние. Обращает на себя внимание и тот факт, что количество перечисленных животных по сравнению с показателем годичной давности увеличилось. Стоит добавить, что в прошедшем году освоение лимита добычи лося составило 95,3 процента, благородного оленя – 100 процентов, европейской косули — 80,8 процента и барсука — 94,64 процента.

ИА «Орелград»