На мостах Орла вводятся ограничения движения

27.7.2023 | 10:49 Новости

Не повезло Тургеневскому и Октябрьскому.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта будет ограничиваться с сегодняшнего дня и до 1-го августа, но не круглосуточно, а время от времени.

Как объяснили в мэрии, в отдельные периоды здесь будет работать техника, которая воспрепятствует свободному проезду автомобилей. В связи с этим проезжую часть сузят. Рабочие будут устанавливать световые консоли на опорах наружного освещения.

Кроме того, с сегодняшнего числа и до 19-го сентября такого же рода непостоянные ограничения вводятся на семи улицах Орла:

  • на Раздольной в районе дома №57-А и в районе пересечения с Рощинской,
  • на Поселковой в районе дома №51,
  • на Московской в районе дома №105,
  • на 1-й Курской в районе дома №59,
  • на Садово-Пушкарной в районе пересечения с Комсомольской площадью,
  • на Московском шоссе в районе домов №155-А, №161, №163, №122, №126, №151, №39, №47 и в районе пересечения с улицей Благининой,
  • на Скворцова напротив дома №5-А.

На этих участках будут демонтировать аварийные элементы обустройства автомобильных дорог.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования