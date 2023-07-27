На мостах Орла вводятся ограничения движения

Не повезло Тургеневскому и Октябрьскому.

Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта будет ограничиваться с сегодняшнего дня и до 1-го августа, но не круглосуточно, а время от времени.

Как объяснили в мэрии, в отдельные периоды здесь будет работать техника, которая воспрепятствует свободному проезду автомобилей. В связи с этим проезжую часть сузят. Рабочие будут устанавливать световые консоли на опорах наружного освещения.

Кроме того, с сегодняшнего числа и до 19-го сентября такого же рода непостоянные ограничения вводятся на семи улицах Орла:

на Раздольной в районе дома №57-А и в районе пересечения с Рощинской,

на Поселковой в районе дома №51,

на Московской в районе дома №105,

на 1-й Курской в районе дома №59,

на Садово-Пушкарной в районе пересечения с Комсомольской площадью,

на Московском шоссе в районе домов №155-А, №161, №163, №122, №126, №151, №39, №47 и в районе пересечения с улицей Благининой,

на Скворцова напротив дома №5-А.

На этих участках будут демонтировать аварийные элементы обустройства автомобильных дорог.

ИА «Орелград»