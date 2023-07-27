На мостах Орла вводятся ограничения движения

Не повезло Тургеневскому и Октябрьскому.
Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта будет ограничиваться с сегодняшнего дня и до 1-го августа, но не круглосуточно, а время от времени.
Как объяснили в мэрии, в отдельные периоды здесь будет работать техника, которая воспрепятствует свободному проезду автомобилей. В связи с этим проезжую часть сузят. Рабочие будут устанавливать световые консоли на опорах наружного освещения.
Кроме того, с сегодняшнего числа и до 19-го сентября такого же рода непостоянные ограничения вводятся на семи улицах Орла:
- на Раздольной в районе дома №57-А и в районе пересечения с Рощинской,
- на Поселковой в районе дома №51,
- на Московской в районе дома №105,
- на 1-й Курской в районе дома №59,
- на Садово-Пушкарной в районе пересечения с Комсомольской площадью,
- на Московском шоссе в районе домов №155-А, №161, №163, №122, №126, №151, №39, №47 и в районе пересечения с улицей Благининой,
- на Скворцова напротив дома №5-А.
На этих участках будут демонтировать аварийные элементы обустройства автомобильных дорог.
ИА «Орелград»