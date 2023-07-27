Орловскому бизнесу возместят затраты на оборудование

Конкурсный отбор на соискание субсидий стартует в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа объявила о старте конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Заявки и пакет документов власти будут принимать с 7 по 25 августа 2023 года включительно. Право на господдержку имеют те, кто ведет хозяйственную деятельность на территории Орловского муниципального округа более 1 календарного года. Им возместят часть затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Размер субсидии составит 65 тысяч рублей.

Соискатели должны отвечать ряду критериев. Так, по условиям субсидии предоставляются тем, кто официально внесен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников должна составлять не менее двух человек, среднемесячная заработная плата должна быть не ниже суммы 1,5 минимальных размеров оплаты труда.

«Субсидирование распространяется на договоры о приобретении в собственность нового оборудования, заключенные не ранее 1 июля 2022 года и оплаченные субъектом в размере не менее 50 процентов от стоимости по договору», — говорится в конкурсной документации. Под оборудованием понимаются устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам классификации, утвержденной постановлением правительства РФ.

Исключение сделано для оборудования, предназначенного для осуществления оптовой торговой деятельности. Также важно, чтобы приобретаемое оборудование было новым – оно не должно было ранее эксплуатироваться, иначе субсидию не дадут. Сбором заявок и документов будет заниматься окружной отдел экономики, развития предпринимательства и торговли.

ИА «Орелград»