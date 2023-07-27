Под Орлом столкнулись два КАМАЗа

Один из водителей пострадал.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла накануне в 13:50 в Колпнянском районе. Машины столкнулись на автодороге «Колпна — Дровосечное» (на 11-м километре).

Одному из водителей 47 лет, другому – 49. Столкновение допустил более молодой, а пострадал – более старый. Однако госпитализация ему не потребовалась.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, в том числе три с пострадавшими. Телесные повреждения получили трое человек.

ИА «Орелград»