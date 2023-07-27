В Орле АО «Квадра» обокрали на 2,4 миллиона

27.7.2023 | 17:16 Новости, Происшествия

Преступники похитили теплоизоляцию.

Фото: vk.com/orel_quadra

Данные факты сотрудники Орловского филиала АО «Квадра» установили во время планового обследования тепловых сетей. Хищения выявлены в Северном районе (на улице Космонавтов) и в Железнодорожном районе (на улице Первомайской).

Украдено около 600 погонных метров тепловой изоляции. Ущерб оценивается в 2,4 миллиона рублей. По каждому факту компания направила заявления в правоохранительные органы. Виновные лица понесут уголовную ответственность.

Всего за последние три года Орловский филиал АО «Квадра» зафиксировал пять фактов хищения теплоизоляции на 3,3 миллиона рублей. Все преступления произошли в Северном и Железнодорожном районах города.

Компания просит орловцев сообщать о таких фактах в диспетчерскую службу по телефону (4 862) 55-29-74.

ИА «Орелград»

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