В Орловской области отремонтируют межмуниципальную трассу

На это выделят 51 миллион.

Решение о ремонте принял губернатор Андрей Клычков накануне, во время своего визита в Краснозоренский район. Речь идёт о дороге, которая соединяет посёлок Красная Заря и город Ливны.

По трассе проходит маршрут школьного автобуса, на котором детей ежедневно перевозят из села Успенье в школу, расположенную в населённом пункте Большая Чернава. Также по дороге из Краснозоренской в Ливенскую ЦРБ перевозят пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Я дал поручение выделить средства на ремонт дороги «Красная Заря – Ливны», на это направили 51 миллион рублей, работы начнутся в августе», − рассказал Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Также, по словам губернатора, будет отремонтирована и внутрирайонная дорога «Красная Заря – Измалково – Малиново». По этому направлению тоже проходит школьный маршрут.

ИА «Орелград»