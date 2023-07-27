В Орловской области отремонтируют межмуниципальную трассу

На это выделят 51 миллион.
Решение о ремонте принял губернатор Андрей Клычков накануне, во время своего визита в Краснозоренский район. Речь идёт о дороге, которая соединяет посёлок Красная Заря и город Ливны.
По трассе проходит маршрут школьного автобуса, на котором детей ежедневно перевозят из села Успенье в школу, расположенную в населённом пункте Большая Чернава. Также по дороге из Краснозоренской в Ливенскую ЦРБ перевозят пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Я дал поручение выделить средства на ремонт дороги «Красная Заря – Ливны», на это направили 51 миллион рублей, работы начнутся в августе», − рассказал Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.
Также, по словам губернатора, будет отремонтирована и внутрирайонная дорога «Красная Заря – Измалково – Малиново». По этому направлению тоже проходит школьный маршрут.
ИА «Орелград»