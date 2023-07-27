В Орловской области отремонтируют межмуниципальную трассу

27.7.2023 | 12:58 Новости, Образование, Строительство

На это выделят 51 миллион.

Фото: orel-region.ru

Решение о ремонте принял губернатор Андрей Клычков накануне, во время своего визита в Краснозоренский район. Речь идёт о дороге, которая соединяет посёлок Красная Заря и город Ливны.

По трассе проходит маршрут школьного автобуса, на котором детей ежедневно перевозят из села Успенье в школу, расположенную в населённом пункте Большая Чернава. Также по дороге из  Краснозоренской в Ливенскую ЦРБ перевозят пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Я дал поручение выделить средства на ремонт дороги «Красная Заря – Ливны», на это направили 51 миллион рублей, работы начнутся в августе»,  − рассказал Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Также, по словам губернатора, будет отремонтирована и внутрирайонная дорога «Красная Заря – Измалково – Малиново». По этому направлению тоже проходит школьный маршрут.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования