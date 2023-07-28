Дорогу к школе на Зеленина расширять не будут

Однако рядом оборудуют парковку.

Вопрос проезда к учреждению обсуждался в соцсетях на личной странице мэра Орла «ВКонтакте». Одна из пользовательниц поинтересовалась тем, как будет устроено автомобильное движения рядом с новой школой, которая должна стать самой большой в Орловской области. Ей ответили с официального аккаунта администрации Орла.

«Парковка будет. Расширять дорогу к школе не планируем, построена подъездная дорога по улице Николая Сенина от улицы Зеленина до улицы Аркадия Узловского. Ширина проезжей части составляет 9 метров. Также обустроены тротуары, освещение, ограждения и искусственные неровности», — рассказали чиновники.

Также представители мэрии высказались на другую важную тему – о сроках сдачи объекта. Однако, они не дали однозначный ответ на этот вопрос. «Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы до 1 сентября текущего года. Надеемся, что День знаний ученики встретят в новой школе», — заявили в пресс-службе.

Сегодня губернатор Андрей Клычков провёл заседание, на котором обсудили реализацию инфраструктурных и строительных проектов. Тема школы на Зеленина стала одной из главных на этой встрече.

ИА «Орелград»