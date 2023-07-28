ФСБ задержала орловца, желавшего вступить в ВСУ

Также он хотел стать гражданином Украины.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. СМИ публикует видеозапись задержания.
Известно, что житель Орловской области по собственной инициативе установил связь с украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Разделяя соответствующие взгляды и убеждения, он выразил намерение переехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ (в составе данного подразделения).
С этой целью он обратился в СБУ (Службу Безопасности Украины), а также в пограничную и миграционную службы этой страны. Там он получил разъяснения о порядке дальнейших действий.
Дело возбуждено следователем УФСБ по статье 205 УК РФ. Задержанному вменяется «приготовление к участию в деятельности террористической организации». В рамках дела продолжается оперативная и следственная работа.
ИА «Орелград»