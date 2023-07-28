ФСБ задержала орловца, желавшего вступить в ВСУ

28.7.2023 | 10:32 Важное, Закон и порядок, Новости, СВО

Также он хотел стать гражданином Украины.

Фото: ЦОС ФСБ России / ТАСС

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. СМИ публикует видеозапись задержания.

Известно, что житель Орловской области по собственной инициативе установил связь с украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Разделяя соответствующие взгляды и убеждения, он выразил намерение переехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ (в составе данного подразделения).

С этой целью он обратился в СБУ (Службу Безопасности Украины), а также в пограничную и миграционную службы этой страны. Там он получил разъяснения о порядке дальнейших действий.

Дело возбуждено следователем УФСБ по статье 205 УК РФ. Задержанному вменяется «приготовление к участию в деятельности террористической организации». В рамках дела продолжается оперативная и следственная работа.

ИА «Орелград»

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