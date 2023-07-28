Общественники оценили ход губернаторской гонки

Нарушений на прошедших этапах общественное наблюдение не выявило.

Председатель ОРО «Ассоциация юристов России», член Общественной палаты Орловской области Сергей Мальфанов обнародовал предварительные итоги общественного наблюдения за ходом предвыборной компании. Напомним, в сентябре жителям региона предстоит выбрать нового губернатора. В ходе общественного наблюдения Орловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» на первом этапе (выдвижение кандидатов на должность губернатора) каких-либо нарушений действующего законодательства и прав граждан не было выявлено.

«Четыре из пяти претендентов предоставили в облизбирком необходимые документы, в связи с этим были в установленном порядке зарегистрированы в качестве кандидатов на замещение государственной должности губернатора Орловской области, — сообщил Сергей Мальфанов. — Необходимо отметить квалифицированную работу избирательной комиссии Орловской области и своевременное рассмотрение поступивших заявлений кандидатов».

Напомним, что регистрация кандидатов на должность губернатора завершилась 19 июля 2023 года. Четыре претендента получили статус зарегистрированных кандидатов: Андрей Клычков от КПРФ, Светлана Ковалева от партии «Новые люди», Владимир Стебаков от «Российской экологической партии «Зеленые» и Владислав Числов, выдвинутый Орловским региональным отделением ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

А 24 июля в регионе стартовал прием заявлений в рамках реализации механизма «Мобильный избиратель». Он дает возможность избирателю проголосовать на выборах губернатора, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации и находится в пределах Орловской области. Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно по 4 сентября 2023 года: через портал «Госуслуги»; в территориальную избирательную комиссию (ТИК); через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 30 августа по 4 сентября – в участковую избирательную комиссию (УИК). Информацию об адресах и графиках работы ТИК, УИК и МФЦ можно найти на сайте облизбиркома.

ИА «Орелград»