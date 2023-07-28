Орловец объяснил силовикам, где взял патроны к автомату Калашникова

Поставлена точка в уголовном деле о незаконном хранении боеприпасов.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Местный, ранее судимый житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение боеприпасов). В сентябре 2022 года к нему в квартиру с обыском, по наводке одного из его же приятелей, нагрянули сотрудники полиции. Они нашли и изъяли одиннадцать боевых автоматных патронов калибра 5,45 мм. Эти патроны пригодны к автоматам Калашникова и ручным пулеметам образца 1974 года и их модификациям, определила экспертиза.

Также был изъят один боевой пистолетный патрон калибра 9 мм к пистолету Макарова. Он подходит к автоматическому пистолету Стечкина, «ПА-63», пистолетам-пулеметам «Кедр», «Клин», «Кипарис», «ПП-90» и другому нарезному оружию данного калибра. Кроме того, полиция изъяла у подсудимого макет ручной боевой гранаты, к которому, впрочем, нашелся сертификат. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении вышеуказанного преступления, но отказался от дачи показаний, воспользовавшись положением статьи 51 Конституции РФ.

Поэтому суд учел показания, которые орловец давал на стадии предварительного расследования. Еще находясь в статусе подозреваемого, мужчина заявил, что в 2019 году на территории одного из гаражных кооперативов города около мусорного контейнера он нашел 11 патронов калибра 5,45 мм и один патрон калибра 9 мм. Их он принес к себе домой. Мужчина подтвердил, что знал о пригодности патронов для стрельбы. Выдавать их сотрудникам полиции он не желал, так как увлекается коллекционированием военной атрибутики.

Суд назначил «коллекционеру» наказание в виде полутора лет ограничения свободы с установлением ряда обязанностей. Так, осужденному запретили без разрешения выезжать за пределы Орла и покидать место постоянного проживания ежедневно в период с 22 часов до 06 часов следующего дня. Патроны у него изъяли и передали полиции, а вот макет ручной гранаты РГД-5 и бумажный сертификат на него решено вернуть осужденному.

ИА «Орелград»