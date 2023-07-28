Орловская область пострадала от урагана

28.7.2023 | 13:24 Новости, Происшествия

Этой ночью в регионе бушевала стихия.

Фото: https://vk.com/anon_57

Ночью значительно усилился ветер, также шёл ливень и наблюдались грозы. Населённые пункты Орловщины не вышли из этой ситуации без потерь. В частности, много подобной информации распространяют в соцсетях жители Мценска.

Здесь ветер срывал крыши и сваливал деревья. Некоторые из них падали на автомобили. Часть деревьев оказалась вырвана с корнем.

Также в Управлении МЧС по Орловской области сообщили, что накануне вечером в Орле на улице МОПРа ветер повредил дерево – оно нависло над проезжей частью. Спасатели провели опиловочные работы.

Фото: vk.com/anon_57
Фото: vk.com/anon_57

ИА «Орелград»

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