Орловская область пострадала от урагана

Этой ночью в регионе бушевала стихия.

Ночью значительно усилился ветер, также шёл ливень и наблюдались грозы. Населённые пункты Орловщины не вышли из этой ситуации без потерь. В частности, много подобной информации распространяют в соцсетях жители Мценска.

Здесь ветер срывал крыши и сваливал деревья. Некоторые из них падали на автомобили. Часть деревьев оказалась вырвана с корнем.

Также в Управлении МЧС по Орловской области сообщили, что накануне вечером в Орле на улице МОПРа ветер повредил дерево – оно нависло над проезжей частью. Спасатели провели опиловочные работы.

ИА «Орелград»