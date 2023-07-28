Под Ливнами произошло серьёзное ДТП

Один из участников госпитализирован.

Авария случилась на трассе «Орёл – Тамбов» на 123-м километре (у поворота на Дубки). Столкновение произошло сегодня в 12 часов 25 минут.

Как сообщает «Принт-ТВ», ссылаясь на официальные данные ГИБДД, женщина-водитель на «пятёрке» (ВАЗ-2105) двигалась со стороны Орла в сторону Ливен. В какой-то момент она решила выехать на полосу встречного движения.

«Пятёрка» столкнулась с «Ауди А6». В итоге обе машины получили существенные повреждения. Также пострадала и водитель «Жигулей». Её госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

По некоторым данным, в аварии участвовал ещё один автомобиль — грузовик, но об этом в информации ГИБДД не упоминается.

Ранее стало известно, что за полгода в ДТП погибли четверо жителей областного центра.

ИА «Орелград»