Под Ливнами произошло серьёзное ДТП

28.7.2023 | 17:55 Новости, Происшествия

Один из участников госпитализирован.

Фото: t.me/print_tv

Авария случилась на трассе «Орёл – Тамбов» на 123-м километре (у поворота на Дубки). Столкновение произошло сегодня в 12 часов 25 минут.

Как сообщает «Принт-ТВ», ссылаясь на официальные данные ГИБДД, женщина-водитель на «пятёрке» (ВАЗ-2105) двигалась со стороны Орла в сторону Ливен. В какой-то момент она решила выехать на полосу встречного движения.

«Пятёрка» столкнулась с «Ауди А6». В итоге обе машины получили существенные повреждения. Также пострадала и водитель «Жигулей». Её госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

По некоторым данным, в аварии участвовал ещё один автомобиль — грузовик, но об этом в информации ГИБДД не упоминается.

Ранее стало известно, что за полгода в ДТП погибли четверо жителей областного центра.

Фото: t.me/print_tv

ИА «Орелград»

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