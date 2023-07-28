За полгода ДТП унесли жизни четверых орловцев

28.7.2023 | 12:47 Новости, Происшествия

148 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: ИА «Орелград»

Итоги работы за январь – июнь текущего года подвели в Управлении ГИБДД по городу Орлу. В указанный период в областном центре зафиксировано 125 ДТП. Четверо человек погибли, 148 пострадали.

Из этой статистики треть аварий (41 случай) произошла с участием пешеходов. 17 из них произошли по вине самих пеших участников движения. В большинстве таких случаев они переходили проезжую часть в неположенных местах, причём в зоне видимости легальных переходов. Два таких ДТП спровоцировали дети-пешеходы.

Из общего числа пострадавших в авариях 14 являются несовершеннолетними. Случаев гибели детей и подростков в ДТП в Орле не зафиксировано.

Кроме того, личным составом отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Орлу выявлено 1376 административных правонарушений в сфере дорожного движения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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