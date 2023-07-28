СК завершил следствие по делу орловского полицейского

28.7.2023 | 15:53 Закон и порядок, Новости

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, на момент совершения преступления мужчина служил инспектором ДПС в отделении МВД по городу Ливны. В мае 2020-го года он не исполнил необходимые административные процедуры в отношении местного жителя. Инспектор не составил протокол и незаконно освободил данного гражданина от последующей ответственности за нарушение ПДД.

При этом он действовал не самостоятельно, а по просьбе своего руководителя — начальника полиции МО МВД России «Ливенский». Этого человека уже признали виновным в превышении должностных полномочий и осудили на один год условного срока, а также уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Если в суде подтвердится вина и его подчинённого, то инспектор тоже будет уволен из МВД. На данный момент он отстранён от службы.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов оперативной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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