В Орле придумали альтернативу вредным привычкам

Подрастающее поколение будут обучать умению удить рыбу.

В Орловской епархии открылась «Школа юного рыболова», причем данный проект задуман как альтернатива вредным привычкам и дурному влиянию улицы. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Необычная школа создана при миссионерском отделе, в регионе это первый проект в своем роде. Для обучения в школе приглашаются все желающие подростки и молодежь в возрасте от 13 до 20 лет. Организаторы подчеркивают, что будут рады видеть не только юношей, но и девушек.

Первая ознакомительная встреча прошла на территории гарнизонного храма Казанской иконы Божией при Академии ФСО России в Орле. Ее провел с первыми учениками руководитель дисциплины «Ловля карпа» Федерации рыболовного спорта Орловской области Дмитрий Борисов. Он рассказал ребятам много интересного о рыбной ловле, после чего руководитель миссионерского отдела Орловской епархии иерей Сергий Шомин ознакомил учеников с правилами обучения.

«Как рассказали в епархиальном миссионерском отделе, «Школа юного рыболова» задумана как альтернатива вредным привычкам и дурному влиянию улицы, — отмечает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — По правилам проекта его участники не используют нецензурную лексику, не курят, не употребляют спиртные напитки, а общение основано на дружбе».

Сообщается также, что программа обучения рассчитана на два года. Занятия будут проводить члены Федерации рыболовного спорта Орловской области, причем предусмотрены как теоретические занятия, так и практические уроки, то есть рыбная ловля на водоемах региона. Напомним, ранее в Орле стартовал еще один необычный социальный проект — бесплатные уроки рисования для взрослых начал давать главный храм города Орла. Обучение стартовало в воскресной школе Ахтырского кафедрального собора. На уроки приглашаются все желающие.

ИА «Орелград»