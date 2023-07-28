В «Почте России» частично опровергли информацию об увольнениях в Ливнах

Утверждается, что с работы ушли только операторы.

Ранее «Уездный город Ливны» сообщил, что в местном почтовом отделении №1, расположенном на улице Мира, подали заявления об увольнении все работники. «Рассчитались три контролёра, начальник отделения, три почтальона», — уточнило СМИ. В связи с этим отделение хоть и не закрылось вовсе, но перешло на сокращённый режим работы.

В качестве возможной причины увольнения указывались новые обязанности сотрудников почты. Утверждалось, что контролёров обязали работать по выходным дням и выдавать гражданам заказы, оформленные через интернет-магазины. Почтальонам же пришлось не только разносить газеты и письма, но и предлагать на продажу различные товары. При этом зарплата оставалась прежней.

С Управлением Федеральной почтовой связи Орловской области связался «Орёлтаймс». Там эту информацию частично опровергли.

«По собственному желанию уволились только операторы. Почтальоны на месте, работают. Вместо уволившихся операторов население обслуживает мобильная группа работников», — заявили в УФПС.

Данное отделение обслуживает десятки многоэтажных домов в самих Ливнах, а также посёлки ТЭЦ, Солнечный и Набережный. Ранее, по сообщениям СМИ, одновременно без значительного количества работников оставались почтовые отделения во Мценске и Нарышкино.

ИА «Орелград»