Энергетика Орловщины показала рост

Положительную динамику работы отрасли подметили статистики.

Энергетический сектор экономики Орловской области в июне 2023 года продемонстрировал положительную динамику. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост показателей составил 13,2 процента, а по сравнению с маем текущего года — 0,6 процента. Такие данные приводит Орелстат, сотрудники которого изучили ситуацию в промышленной сфере региона. Динамика, как и прежде, имеет разнонаправленный характер. Если одни подотрасли минусуют, то другие начали прибавлять, в том числе после долгого перерыва.

Например, обрабатывающий сектор Орловской области в прошедшем в июне впервые с начала текущего года продемонстрировал рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – плюс 2,1 процента. Однако, как подсчитали аналитики, при этом сохранилась отрицательная динамика в сравнении более длительных периодов времени. Так, по итогам первого полугодия обрабатывающий сектор проигрывает самому себе прошлогодней давности 4,3 процента. Хотя именно он оказывает существенное влияние на формирование общерегионального индекса промышленного производства. Что касается отдельных отраслей, то тут есть, кому похвастать текущими успехами.

«Рост объемов выпуска в июне 2023 года к соответствующему месяцу прошлого года показали отрасли, связанные с производством: металлургии – на 72,8 процента; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 65,5 процента; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 46,9 процента; электрического оборудования – на 39,2 процента; компьютеров, электронных и оптических изделий – на 18,9 процента», — следует из отчета Орелстата.

ИА «Орелград»