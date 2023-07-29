Мценские депутаты «потратили» деньги на будущий год

Парламентарии загодя составили программу исполнения наказов избирателей.

В Мценске утверждена муниципальная программа «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов». Она является основным документом, консолидирующим предложения избирателей, полученные депутатами Мценского горсовета на 2024 год, а также их исполнение. На областном уровне подобная программа обычно формируется осенью и учитывается при верстке бюджета региона. В Мценске с мероприятиями и параметрами финансирования определились заранее.

«Предложениями избирателей являются поручения граждан, обладающих активным избирательным правом, депутату Мценского городского Совета народных депутатов, имеющие общественно значимый характер и направленные на решение вопросов местного значения, улучшение экономического и социального развития города Мценска», — говорится в паспорте программы.

Общий объем ее финансирования составит 3,1 миллиона рублей, средства полностью будут выделены из муниципальной казны. Механизм реализации «представляет собой скоординированную по срокам, объемам, направлениям деятельность заказчиков-координаторов и исполнителей по реализации программных мероприятий. По отдельным мероприятиям программы исполнителями заключаются договоры и контракты». Депутаты сами внесли конкретные предложения в администрацию города, причем у них есть право вносить изменения и в дальнейшем.

По уже сложившейся в городе традиции большинство наказов мценских избирателей касаются вопросов текущего ремонта учреждений образования, в том числе дополнительного. Депутатские деньги будут направлены в детсады и школы. Но есть и другие направления финансирования. Например, 670 тысяч рублей планируется направить на приобретение и установку спортивного оборудования для занятий воркаутом с резиновым покрытием. Интересно, что деньги на эти цели выделят сразу семь местных парламентариев – учитывая объем финансирования, пришлось скинуться.

Часть денег депутаты направят на изготовление и установку мемориальных досок Почетным гражданам Мценска. Еще два депутата скинулись на текущий ремонт постамента памятника В.И. Ленину. Один депутат выделил 50 тысяч рублей на приобретение и установку системы видеонаблюдения в районе Харлампиевского кладбища. Еще несколько сотен тысяч рублей депутатских средств по просьбам избирателей будут потрачены на покупку и установку детского игрового оборудования, в том числе горок, качелей и карусели.

ИА «Орелград»