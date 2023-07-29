На Орловщине на пьяных водителей завели уже 120 дел

Статистика нетрезвого вождения в регионе продолжает расти.

В Орловской области в первой половине 2023 года сотрудниками ГИБДД было пресечено 1105 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения за это же время было возбуждено 120 уголовных дел. Такие данные приводит Управление МВД России по региону. Сообщается также, что по фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды в первом полугодии было направлено 3043 материала. По результатам их рассмотрения были приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 653 граждан, еще 150 были подвергнуты административному аресту.

Очередное уголовное дело было рассмотрено на днях в отношении жителя Новосильского района. Его признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым административному наказанию. Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда, обвинение было предъявлено по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом было установлено, что гражданин ранее попался на пьяной езде и был наказан в рамках административного кодекса, по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. тогда на него наложили административный штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами сроком 1 год 8 месяцев. Несмотря на это, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя умышленно, вновь управлял своим автомобилем.

Его машина была остановлена для проверки на автодороге «Большие Пруды – Хворостянка — Александров» Новосильского района. Сотрудник ГИБДД ввиду наличия признаков алкогольного опьянения отстранил водителя от управления транспортным средством. Подсудимый свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. При назначении наказания были учтены смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Приговором ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»