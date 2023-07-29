На Орловщине ужесточат контроль за пиротехникой

Будут усилены меры безопасности при использовании пиротехники на массовых мероприятиях.

Администрация Ливен издала постановление «О мерах по обеспечению безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе проведения массовых мероприятий на территории города». Документ принят во исполнение указаний протокола заседания оперативного штаба Орловской области, прошедшего под председательством губернатора Андрея Клычкова от 19 июля 2023 года. Ограничительные меры вводятся на период действия соответствующего указа президента.

Цель — усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Такие меры будут введены по всему региону, а ливенские власти стали одними из первых, кто их ввел. Так, местному управлению культуры, молодежной политики и спорта предписано не позднее чем за семь дней информировать все силовые ведомства о планируемых мероприятиях с применением пиротехнических изделий в местах массового пребывания людей.

Также мэрия распорядилась обеспечить соблюдение при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий, прежде всего IV и V класса опасности, решения комиссии Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». Кроме того, проведение указанных мероприятий должно быть предварительно согласовано с Главным управлением МЧС России по Орловской области.

Руководителям организаций общественного питания администрация Ливен запретила использование несертифицированных и самодельных пиротехнических изделий, а также пиротехники, имеющей следы порчи, с истекшим сроком годности и без заводской потребительской упаковки. Председателю комитета экономики, предпринимательства и торговли поручено довести информацию о запрете до руководителей организаций общественного питания.

ИА «Орелград»