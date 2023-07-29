На орловских дорогах вырос уровень шума

Эксперты оценили обеспечение безопасного уровня воздействия физических факторов.

В Орловской области на контроле Управления Роспотребнадзора находятся 1645 объектов — источников шума, 259 источников вибрации, 14 526 источников электромагнитных полей, 14 526 источников освещенности и 14 526 источников микроклимата. Такие данные приводит правительство региона в своем докладе об экологической ситуации в Орловской области. Из документа следует, что в 2022 году мониторинг за уровнями физических факторов проводился в 12 точках на территории трех административных районов.

Превышения гигиенических нормативов уровня шума в точках измерения на автомагистралях и улицах с интенсивным движением в городских поселениях были установлены в 53 процентах случаев. Для сравнения, в 2020 году показатель составлял 49,1 процента, в 2021 году — 35 процентов. Кроме того, повышенные уровни шума были выявлены в семи измерениях (11 процентов) в эксплуатируемых жилых зданиях. В данном случае речь идет в основном о превышениях, связанных с повышенным уровнем шума от работы инженерного оборудования и общественного транспорта.

«Следует отметить, что уровень шума из точек измерения в эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских поселений, не соответствующий санитарным нормам, снизился с 13 процентов в 2021 году до 11 процентов в 2022 году, — говорится в докладе. — По всем фактам превышения гигиенических нормативов уровня шума в жилых зданиях, в отношении виновных лиц были приняты меры административного воздействия, проведены мероприятия по наладке (замене) технологического оборудования».

Превышений уровня электромагнитных излучений, не соответствующих санитарным нормам, из точек измерения в эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских поселений и на территории жилой застройки в 2022 году не было выявлено, как и в 2021-м. Всего один такой случай был выявлен в 2020 году. Авторы доклада отмечают, что акустический шум относится к наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на среду обитания человека, воздействие которого на людей в условиях плотной жилой застройки населенных пунктов продолжает возрастать.

«Высокие уровни шума создают дискомфортные условия для проживания, воздействуют на нервную, сердечно-сосудистую системы, органы чувств, — говорится в документе. — Постоянный рост автомобильного парка при наличии большого количества узких улиц и тротуаров, недостаточное озеленение территории между жилой застройкой и проезжей частью магистралей, отсутствие необходимого благоустройства и изоляции микрорайонов и кварталов от проникающего транспортного шума создали предпосылки для повышенного шумового фона города».

Мерами по недопущению увеличения уровней шума при росте интенсивности транспортных потоков, снижению негативного воздействия на организм человека могут стать: применение шумопонижающих дорожных смесей и технологий дорожного покрытия; организация полос зеленых насаждений вдоль проезжей части улиц; дополнительная звукоизоляции оконных проемов в жилых помещениях, окна которых выходят на магистральную улицу; установка шумозащитных экранов; организация схемы дорожного движения, особенно в ночное время, которая позволит перенаправить транспортные потоки от жилой застройки.

ИА «Орелград»