Орловцы дружно полезли в ипотеку

Управление Росреестра регистрируют более тысячи ипотечных сделок в месяц.

В первом полугодии 2023 года в Орловской области было зарегистрировано свыше 6800 ипотечных сделок, то есть региональное Управление Росреестра регистрирует в среднем более тысячи таких сделок ежемесячно. Как уточнили в пресс-службе ведомства, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года указанный показатель увеличился на 50 процентов. Для сравнения, в первой половине 2022 года в регионе было зарегистрировано 4,5 тысячи ипотечных договоров, а за весь прошлый год – 10 977.

«Во втором квартале по отношению к первому кварталу текущего года также отмечается рост количества ипотечных сделок — с января по март на регистрацию поступило порядка 3 тысяч ипотек, а с апреля по июнь – почти 4 тысячи, — говорит руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — При этом больше половины от общего числа зарегистрированных ипотечных сделок с недвижимостью приходится на долю электронных ипотек».

Возможно, на активизацию жителей региона повлиял и тот факт, что процедуру можно сократить, причем существенно. Стандартный срок регистрации ипотеки, напоминает Управление Росреестра, составляет от пяти до семи рабочих дней. Сократить срок на оформление документов можно благодаря процедуре регистрации электронной ипотеки при покупке жилья. В этом случае нет необходимости в личном визите в офисы МФЦ, а сам процесс регистрации занимает от нескольких часов до суток.

Ранее ведомство сообщало, что за время действия закона о «гаражной амнистии» на территории Орловской области гражданами в упрощенном порядке было зарегистрировано свыше 1200 земельных участков. Около 430 граждан воспользовались упрощенным порядком для оформления своих прав на гаражные строения. Закон о «гаражной амнистии», вступивший в силу с 1 сентября 2021 года, позволяет гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, оформить незарегистрированный гараж и землю под ним по упрощенной схеме.

ИА «Орелград»