Орловщина сократила выпуск бумаги и прицепов

Статистики оценили динамику промышленного производства в июне.

Как сообщает Орелстат, индекс промышленного производства в июне в Орловской области вырос на 2,3 процента по сравнению с июнем 2022 года и на 8 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. В целом за первое полугодие 2023 года зафиксировано снижение данного показателя на 4,1 процента относительно уровня аналогичного периода предыдущего года.

«Два сектора, включаемых в расчет индекса, сократили объемы производства: добыча полезных ископаемых – на 51,6 процента к июню 2022 года и на 28,6 процента к январю-июню 2022 года; отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 7,7 и 17,7 процента соответственно», — следует из информации Орелстата.

Аналитики также сообщают, что ряд отраслей в сравнении с июнем 2022 года показал значительно падение объемов производства. Прежде всего, «отличились» отрасли, выпускающие: машины и оборудование, не включенные в другие группировки. Падение объемов производства здесь составило 29,3 процента. Кроме того, по сравнению с прошлым годом заметно просел выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 19,8 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – на 19,6 процента, а также бумаги и бумажных изделий – на 13,1 процента.

Ранее Орелстат сообщал, что индекс промышленного производства в январе-мае 2023 года к соответствующему периоду прошлого года в Орловской области составил 94,7 процента. Причем снижение показателей работы региональной промышленности наблюдается с апреля прошлого года. Последний раз положительный индекс регистрировался по итогам первого квартала 2022 года, когда он составил 101,1 процента к соответствующему периоду 2021 года. А наибольшее падение индекса пришлось на июль прошлого года, когда он составил всего 80,8 процента. В текущем году лучшим индекс промышленного производства оказался как раз в июне, а худшим – в апреле, когда он составлял всего 90,2 процента.

ИА «Орелград»