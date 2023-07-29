В Орле на Карачевском шоссе заменят погибшие деревья

29.7.2023 | 12:28 ЖКХ

Гарантийные обязательства на зеленые насаждения – 1 год, пояснили в администрации города.

ИА «Орелград»

Клены, рябины и черемуха – 192 дерева – были высажены в рамках первого этапа капитального ремонта Карачевского шоссе.

«На сегодня признаки отмирания показывает 21 дерево, что входит в естественный процент приживаемости», — указали в ответе на запрос «Ореграда» в горадминистрации.

Если до осени увядшие деревья не оправятся, их заменят. По словам чиновников, за новыми зелеными насаждениями ухаживают сотрудники Спецавтобазы.

«В течение трех лет после высадки предусмотрен полив, удобрение и анкеровка в случае необходимости».

Адекватность оценки выживаемости подтвердила основатель компании по интерьерному и ландшафтному озеленению Botanicals Полина Евсеева.

«При высадке растений допускается 20% отпада, — пояснила эксперт. —  Жизнеспособность озеленения зависит от многих факторов. При выборе саженца, в первую очередь, необходимо учитывать сорт и его сезонную декоративность. Лучше работать с компаниями, которые могут предоставить растения, уже адаптированные к местному климату. Важно выбрать здоровые саженцы с гарантией приживаемости».

Для повышения жизнеспособности специалистами создаются специальные планы, подчеркнула Полина Евсеева.

«Весь сезон они работают с молодыми деревьями: обмывают кроны и стволы весной, поливают в теплое время года, проводят корневые и внекорневые подкормки, борются с болезнями и вредителями».

ИА «Орелград»

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