В Орле практически сорвали программу поддержки перевозчиков

Достоверность исполнения муниципальных программ оценили ревизоры.

Администрация города Орла обнародовала информацию о проверке полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ по итогам 2022 года. Она была проведена сотрудниками контрольно-ревизионного отдела мэрии. В целом проверка подтвердила достоверность сводного отчета о реализации муниципальных программ, подготовленного управлением экономического развития и опубликованного ранее на официальном сайте администрации города. Из общедоступных данных видно, что реализация программ напрямую зависела от финансирования.

Обращает на себя внимание, в частности, программа «Поддержка муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Орле». В прошлом году, по оценкам ревизоров, она была исполнена всего на 26,4 процента от предусмотренного объема. Это самый низкий процент реализации среди всех программ. Причинами срыва исполнения запланированных целей в отчете названы отсутствие финансирования из бюджета Орловской области и изменение порядка начисления субсидий за перевозку льготных категорий пассажиров.

Исполнение муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле» в 2022 году составило 86,27 процента от предусмотренных бюджетных средств. Оно связано с «недостаточным финансированием на уплату налогов». Программа «Развитие муниципальной системы образования» тоже была выполнена не в полном объеме, причиной чему стало «отсутствие своевременного финансирования из бюджета города Орла». Правда, в данном случае уровень исполнения оказался достаточно высоким и составил 98,5 процента.

Муниципальная программа «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла» была исполнена на 92,3 процента. Здесь специалисты указывают на то, что в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось достичь экономии, а сэкономленные на торгах средства были возвращены в Дорожный фонд Орловской области. Программа «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году была выполнена на 93,9 процента в связи с заменой семей – участников программы. Единственной программой, которая в прошлом году была выполнена в полном объеме в сопоставлении с планируемыми объемами бюджетных ассигнований на ее реализацию, оказалось «Формирование современной городской среды на территории города Орла». Напомним, действие этого документа рассчитано на 2018-2024 годы.

ИА «Орелград»